Работа с парсером

Веб-программированиеЗавершен18 заявок221 просмотр
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Ищется программист способный поработать с парсером. 

Задачи хорошие и объемные, есть с чем поработать. 

Жду откликов. Свяжемся обсудим.

7 лет назад
rauflatypov
Рауф 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
tank-ist
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$250
14 дней
Виктор прекрасный специалист, очень ответственно и грамотно подходит к работе! Однозначно буду еще не однократно обращаться и рекомендую Виктора как хорошего профессионала, коих нынче найти очень сложно.
Рауф с профессионализмом подходит к делу, очень приятно с ним работать. Всегда на связи и никаких проблем с оплатой. Рекомендую!