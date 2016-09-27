Динамическая высота фрейма

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок140 просмотров
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Есть сайт https://typicalgamer.ru и есть приложение вк через фрейм https://vk.com/app4619954

Нужно что бы в приложении на каждой странице высота подстраивалась автоматически.

7 лет назад
ratushev
Олег 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад