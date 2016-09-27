Задача состоит в следующем: Есть сайт, построенный на CMS платформе WIX.com. Т.к. сайт американский, он очень долго грузиться, около 8 сек. Мне необходимо добавить на сайт прогресс-бар, который будет реализовываться в виде иконки загрузки, как, например, ...
Требуется доработка системы управления грузоперевозками
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Необходимо доработать систему управления грузоперевозками.
Тех. требования:
PHP 5.6 и выше, MySQL
Yii Framework 2.0
Bootstrap и чувство вкуса
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