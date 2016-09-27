Требуется доработка системы управления грузоперевозками

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок156 просмотров
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 Необходимо доработать систему управления грузоперевозками. 

Тех. требования: 

PHP 5.6 и выше, MySQL 

Yii Framework 2.0 

Bootstrap и чувство вкуса 

7 лет назад
ilmazai
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад