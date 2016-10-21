Правка сайта на Bitrix

С Максимом приятно работать! Сделал работу точно в указанный срок, что редко бывает у программистов; всегда на связи, этим просто удивил, отвечает реально всегда и сразу (здесь бы я поставил даже 6 баллов); по качеству, на мой взгляд, очень круто (хотя я не разбираюсь, но он указал на программные ошибки прошлого программиста, что на мой взгляд является высшим пилотажом). По ТЗ исправил все и даже чуть больше. Указал на наличие ошибок, которых не было в ТЗ и так же предложил пути решения. Подводя итог, исполнитель очень ответственный, добросовесный, пунктуальный и всегда в онлайне.