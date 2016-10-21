Правка сайта на Bitrix

Веб-программированиеЗавершен4 заявки183 просмотра
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Сайт gavrilovdent.ru

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1ERRqHXkjBRkP8_ohdhsHhnOPl7_LpcL3r1RlT0vNVJQ/edit

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7 лет назад
s1rca
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
manager_webhome
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$160
5 дней
С Максимом приятно работать! Сделал работу точно в указанный срок, что редко бывает у программистов; всегда на связи, этим просто удивил, отвечает реально всегда и сразу (здесь бы я поставил даже 6 баллов); по качеству, на мой взгляд, очень круто (хотя я не разбираюсь, но он указал на программные ошибки прошлого программиста, что на мой взгляд является высшим пилотажом). По ТЗ исправил все и даже чуть больше. Указал на наличие ошибок, которых не было в ТЗ и так же предложил пути решения. Подводя итог, исполнитель очень ответственный, добросовесный, пунктуальный и всегда в онлайне.
Спасибо за совместную работу. Работали в связке Сергей - рабочая группа SEO специалистов - и я. Осуществляли правки для дальнейшего продвижения сайта. Сергей всегда быстро реагировал на возникающие вопросы, что позволило нам всем закончить работы в срок. Финансовые вопросы также решались оперативно. В общем отличный клиент, спасибо за сотрудничество. Уверен, что не последний проект и в будущем будем продолжать сотрудничество. Спасибо!