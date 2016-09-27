Доработка опций Opencart 1.5

На сайте ocstore 1.5.5.1.2 нужно доработать опции таким образом, чтобы можно было указывать не только + и -, но и =

Плюс поправить баг, сейчас при выборе в опциях, например, +100 руб., к цене товара это не плюсуется.

Должно работать для всех валют.

Только для тех, кто отлично знает opencart.

Схема работы – выбор исполнителем (обязательно), затем доступы к сайту, затем оплата по факту принятия готовой работы Яндекс.Деньги или Вебмани,

затем сообщаете где и что поменяли, чтобы я мог сам добавить изменения на основной домен.

Рассмотрю заявки с ценой, бюджет имеет значение.