Доработка опций Opencart 1.5

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок153 просмотра
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На сайте ocstore 1.5.5.1.2 нужно доработать опции таким образом, чтобы можно было указывать не только + и -, но и = 

Плюс поправить баг, сейчас при выборе в опциях, например, +100 руб., к цене товара это не плюсуется.

Должно работать для всех валют.

Только для тех, кто отлично знает opencart.

Схема работы – выбор исполнителем (обязательно), затем доступы к сайту, затем оплата по факту принятия готовой работы Яндекс.Деньги  или Вебмани,

затем сообщаете где и что поменяли, чтобы я мог сам добавить изменения  на основной домен.

Рассмотрю заявки с ценой,  бюджет имеет значение.

OpenCart
7 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад