MODx программист для разработки сайта

Здравствуйте! Ищу разработчика имеющего опыт работы с клиентской и серверной части на SmartFoxServer2x Основное: Нужно разработать несколько геолокаций где персонажи (человечки) смогут перемещаться и общаться. Так же будет необходим дополнительный функционал в виде: - Создание профиля пользователя - Весь чат ...