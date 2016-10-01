Разработка клиента и серверной части на SmartFoxServer2x

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Ищу разработчика имеющего опыт работы с клиентской и серверной части  на SmartFoxServer2x

Основное: Нужно разработать несколько геолокаций где персонажи (человечки) смогут перемещаться и общаться.

Так же будет необходим дополнительный функционал в виде:

- Создание профиля пользователя

- Весь чат проходит через "матфильтр".

- Возможность модерации пользователей (выкидывать из геолокации, запрет на общение.)

От вас сведения об опыте работы с SFS с примерами или ссылками.

Ориентировочная стоимость работы за указанный функционал.

П.С.

Графика моя.

7 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сортировки и данных товарного предложения на CMS 1C Bitrix

    Привет всем, нужен программист [b]Bitrix[/b] который сможет реализовать следующую задачу по сортировке на старнчика каталогов (фильтров) интернет магазина: Есть к примеру фильтр https://zlato.ua/ru/f-wedding_design-rings/ есть возможность выбрать размер и получится страничка https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ такого вида. На страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ выведена сортировка ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на MODX

    Добрый день.  Требуется доработка сайта. Сайт по адресу [url=http://prntscr.com/ckitmb]prntscr.com/ckitmb[/url] Необходимо сделать:  1. Поменять цвета на сайте  2. Заменить элементы на главной  3. Настроить карточку товара согласно ТЗ (во вложении)  Ссылка на дизайн [url=https://yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr]yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr[/url] Прошу указать стоимость и сроки. Оплата: Сбер, ЯД, WMR, безнал.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработак модуля заказов на wordpress

    $30

    Добрый день!  Необходимо внести доработки изложенные в файле:  [url=https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing[/url] Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать сайт на WordPress

    На основе дизайна сайта (см.: https://yadi.sk/d/QVy1MoGJvjk8G) развернуть сайт на  WordPress.   Также: 1) перенести статьи со старого сайта;  2) при переносе - сохранить урлы; 3) установить несколько бесплатных плагинов; 4) создать всливающее окно после пребывания на сайте 10 мин. - окно, что предлагает ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Внести правки на 2 сайта на wordpress

    сайт cosmohair.ru 1) В записях есть запись slider en, это слайдер, который не отображается на главной странице в англоязычной версии 2) со слайдером есть косяк: он мерцает. Нужно это исправить. 3) сайт по вёрстке разъехался на мобильных lpcosmo.foxunion.ru 1) при ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить скрипты к уже существующему html лендингу

    Есть лендинг на html/js. Нужно сделать небольшие изменения html/js и php/mysql скрипты к нему. Подробно описал ТЗ по ссылке: https://www.evernote.com/shard/s436/sh/2e99c008-2bfd-495d-ab15-642886138d7f/da398a306fd63782ca1cf6f9cddd1eb6

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен в Платформе LP сделать меню для мобильного вида.

    Нужно в Платформа LP, сделать вот такое меню (смотри ссылку) [url=http://joxi.ru/p27EwP7IYwynr7?d=1]http://joxi.ru/p27EwP7IYwynr7?d=1[/url] что бы оно появлялось при переключении на мобильный вид. Меню должно унаследовать стили и эффекты от основного меню. При клике на поле оно выезжает. Вариант отображения ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад