Разработка клиента и серверной части на SmartFoxServer2x

Здравствуйте!

Ищу разработчика имеющего опыт работы с клиентской и серверной части на SmartFoxServer2x

Основное: Нужно разработать несколько геолокаций где персонажи (человечки) смогут перемещаться и общаться.

Так же будет необходим дополнительный функционал в виде:

- Создание профиля пользователя

- Весь чат проходит через "матфильтр".

- Возможность модерации пользователей (выкидывать из геолокации, запрет на общение.)

От вас сведения об опыте работы с SFS с примерами или ссылками.

Ориентировочная стоимость работы за указанный функционал.

П.С.

Графика моя.