Внести правки на 2 сайта на wordpress

сайт cosmohair.ru

1) В записях есть запись slider en, это слайдер, который не отображается на главной странице в англоязычной версии

2) со слайдером есть косяк: он мерцает. Нужно это исправить.

3) сайт по вёрстке разъехался на мобильных

lpcosmo.foxunion.ru

1) при клике на кнопку "подробнее" сейчас всплывает lightbox, нужно добавить информацию к этим окнам как на скриншоте (макет в приложении)

Заголовки вместо "Заполните заявку"