Требуется спец по правкам для CMS

1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам 2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вот[url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%B4%D1%83%D1%88.%D1%80%D1%84%2Fcategory_13.html]http://душ.рф/category_13.html[/url] как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. нет рассылки заказов на почту ни администратору ни клиентам
2. на душ. рф сделал фильтр, но он работает например из общего каталога товаров все в фильтрах отображает вотhttp://душ.рф/category_13.html как зайдешь в подкаталог в фильтрах дает возможность выбрать в поиске только товары этого подкаталога http://душ.рф/category_25.htmlааааааааа да еще и не работает вообще!!!, хотя работал
3. на трап.рф все настроивал фильтра, щас вообще не показывает, проблема таже что и пункт. 2
4. когда поиск по фильтрам работал, перед найденными товарами, показывает описание каталогов, нужно что бы просто показывал найденные товары, ну собственно пока все
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