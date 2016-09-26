Восстановить сайт из web-архива

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо восстановить сайт MAGICOFDANCE.RU  из web-архива. Сайт был удален с хостинга за неуплату (этим летом). Домен рабочий. Сам по себе сайт очень простой всего несколько страниц, был сделан на шаблоне WordPress. 

Необходимо восстановить сайт и привести его в рабочее состояние. Недостающие файлы, текст и фото предоставлю. 

7 лет назад
seryy
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Wordpress. Добавить ссылку с подгрузкой кода

    Сайт на wp. Доска объявлений. Нужно создать ссылку, при нажатии на которую подгружался бы ajax код с отправкой сообщения. Код уже встроен на сайте и работает, но загружается вместе со страницей и замедляет открытие сайта.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо написать скрипт для парсинга информации с сайта

    $23

    Необходимо написать скрип на PHP или Pythone для парсинга информации о ЖК (жилые комплексы) с сайта застройщика РосСтройИнвест ([url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frsti.ru]rsti.ru[/url]). Данная задача согласована с правообладателем контента. Результатом работы скрипта должен стать XML файл с информацией об ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать раздел на сайте по типу Закрытой Библиотеки

    Описание функционала сайта По типу закрытой библиотеки ТЗ для сообщества[b]   [/b]  1    Регистрация (запрет на англ слова ) 2.  Соглашение      3   Опрос  (15вопросов )  где админ выносит решение о принятие  определяем IP все собирается в базу по каждому ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа сбора и обработки данных со страницы сайта торговой площадки

    $20

    Программа должна выполнять 3 функции: 1. собирать числовые данные 2. записывать данные в excell (создание истории данных) 3. выдавать оповещение по указанным в настройках параметрам подробнее: 1. сбор ведется со старницы, расположенной по постоянному адресу, на странице 3 вкладки, общий ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP/Pythone специалист

    $23

    Необходимо написать скрипт на PHP или Pythone для парсинга информации о ЖК (жилые комплексы) с сайта застройщика РосСтройИнвест ([url=https://vk.com/away.php?utf=1&amp;to=http%3A%2F%2Frsti.ru]rsti.ru[/url]). Данная задача согласована с правообладателем контента. Результатом работы скрипта должен стать XML файл с информацией об ...

    PHPPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Установить sms оповещение

    На сайте http://vikypauto.com.ua/ необходимо установить смс оповещение об обратном звонке Сейчас там установлено смс оповещение но мы не знаем на какой из сервисов мы подписаны. Поэтому приняли решение просто заменить сервис смс рассылки. Сроки - 1-2 дня Бюджет - 5-10$ Бонус ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP скрипт анализа картинки на битость

    $5

    PHP скрипт анализа картинки на битость, которые выведет true, если картинка, путь к которой задается на входе функии является целой и false если картинка битая, т.е. не сможет нормально отобразиться браузером. Результат написания скрипта функция: function check_img(path_img)

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать парсер нескольких сайтов

    Дорый день. Требуется написать небольшой сайт. Дизайн не требуется. Нужен только функционал. 1) Авторизация(сразу при открытии) 2) Парсинг по доскам (авито, из рук в руки, olx… с последующим добавлением), разделам недвижимости в Туле.Тип объекта, адрес, описание, квартира ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программирование под WordPress

    $80

    На сайте  требуется доработать фильтрацию и сортировку записей в зависимости от указанных параметров (см. вложение).    Сейчас кнопки сортировки и фильтрации есть не на всех страницах навигационного раздела "СКИДКИ И БОНУСЫ      ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ    ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад