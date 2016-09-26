Восстановить сайт из web-архива

Необходимо восстановить сайт MAGICOFDANCE.RU из web-архива. Сайт был удален с хостинга за неуплату (этим летом). Домен рабочий. Сам по себе сайт очень простой всего несколько страниц, был сделан на шаблоне WordPress.

Необходимо восстановить сайт и привести его в рабочее состояние. Недостающие файлы, текст и фото предоставлю.