Написать парсер нескольких сайтов

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок188 просмотров
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Дорый день. Требуется написать небольшой сайт. Дизайн не требуется. Нужен только функционал.

1) Авторизация(сразу при открытии)

2) Парсинг по доскам (авито, из рук в руки, olx… с последующим добавлением), разделам недвижимости в Туле.Тип объекта, адрес, описание, квартира количество комнат, площадь, телефон, емайл, фото. (http://realbase.com.ua/-пример)

3) Сохранение в бд.

7 лет назад
winxp1
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад