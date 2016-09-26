Нужно сделать конструктор памятников аналогичный как на сайте http://danila-master.ru/vip-figurnye/model-V-16.html Так же загрузка фото и выбор фамилии и т. д. Система управления сайта пока не определена. Возможно это будет Битрикс или Word Press Жду предложения по стоимости и срокам и ...
Woocommerce добавить вывод вариаций в товар (кастомно)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо вывести селекты выбора вариации с заменой цены в вариативных товарах.
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