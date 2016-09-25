Модуль учета финансов и аналитики

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Платформа yii
Необходимо написать модуль по учету движения финансов в предприятии, основанный на реальном движении документов и их учете, позволяющий контролировать остатки денежных средств по кассам и счетам, а также проводить анализы ежемесячных расходов по различным видам и категориям. На данный момент все сделано на гугл таблицах, но их возможности сильно ограничены.
Поэтому, если коротко, то переводим гугл таблицы на отдельную систему с добавлением нового функционала.
Полное описание наших процессов представлено в документе:
https://docs.google.com/document/d/15jN0wzGsFbdkr3BTuQI5wNKMbNCiBLGHlEyX2g4rb8A/edit#
Срок 1 неделя.
Мы знаем сколько времени занимает написание этого модуля, поэтому если по каким-то обстоятельствам вы не на столько опытны, то не отвечайте на этот проект. Не тратьте свое и наше время.
Посредников, и прочие студии просьба не беспокоить.
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