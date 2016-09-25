Модуль учета финансов и аналитики

Платформа yii

Необходимо написать модуль по учету движения финансов в предприятии, основанный на реальном движении документов и их учете, позволяющий контролировать остатки денежных средств по кассам и счетам, а также проводить анализы ежемесячных расходов по различным видам и категориям. На данный момент все сделано на гугл таблицах, но их возможности сильно ограничены.

Поэтому, если коротко, то переводим гугл таблицы на отдельную систему с добавлением нового функционала.

Полное описание наших процессов представлено в документе:

https://docs.google.com/document/d/15jN0wzGsFbdkr3BTuQI5wNKMbNCiBLGHlEyX2g4rb8A/edit#

Срок 1 неделя.

Мы знаем сколько времени занимает написание этого модуля, поэтому если по каким-то обстоятельствам вы не на столько опытны, то не отвечайте на этот проект. Не тратьте свое и наше время.

Посредников, и прочие студии просьба не беспокоить.