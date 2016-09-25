Модуль учета финансов и аналитики

$120
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Платформа yii

Необходимо написать модуль по учету движения финансов в предприятии, основанный на реальном движении документов и их учете, позволяющий контролировать остатки денежных средств по кассам и счетам, а также проводить анализы ежемесячных расходов по различным видам и категориям. На данный момент все сделано на гугл таблицах, но их возможности сильно ограничены.

Поэтому, если коротко, то переводим гугл таблицы на отдельную систему с добавлением нового функционала.

Полное описание наших процессов представлено в документе:

https://docs.google.com/document/d/15jN0wzGsFbdkr3BTuQI5wNKMbNCiBLGHlEyX2g4rb8A/edit#

Срок 1 неделя.

Мы знаем сколько времени занимает написание этого модуля, поэтому если по каким-то обстоятельствам вы не на столько опытны, то не отвечайте на этот проект. Не тратьте свое и наше время.

Посредников, и прочие студии просьба не беспокоить.

7 лет назад
Comrade2000
Александр 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать CRM для исполнителей

    Необходимо создать crm для исполнителей по примеру таск 24.про с незначительными доработками !  Оставляйте контакты Скайп, вайбер, ватсап Так быстрее и яснее будет! Интересует цена и сроки

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Увеличить скорость загрузки сайта по PageSpeed

    Сайт работает на DLE. Необходимо увеличить скорость загрузки сайта по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insi...[/url] Сам параметр загрузки сайта можно посмотреть на скриншотах. Нужно сделать от 80% в десктоп. В мобильной версии от 70%. Прошу писать настоящим специалистам с отзывами. Указывайте цену работы. Сайт покажу в ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка b2b сервиса

    Разработка b2b сервиса Бюджет: по договоренности Регистрационная форма  1. Название компании  2. Форма собственности  3. ФИО  4. Должность в компании  5. Страна  6. Город  7. E-Mail  8. Телефон для связи  9. Пароль  10. Повторить пароль  Форма входа  1. Логин – он же e-mail  2. Пароль  При регистрации все данные заносятся в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модули ноподобие как ScrollSpy

    Доброе времени суток. Мне нужно модули ноподобие как ScrollSpy. Только  следующие библиотекии технологии разрешены которые будут использоваться: JQuery, underscore.js,require.js, дерзость / CSS. эффекты и анимации должно быть сделано с помощью CSS, а не JQuery или другие ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен код редиректа

    Нужно подсказать редирект для htaccess или nginx   вот для этого сайта -- miyss.ru чтобы сайт с www http https//www. syte.ru ----- надо чтобы открывался только по https если нужно сброшу ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программирование на сайте

    На сайте жадан.укр 1) Всплывающее поп-ап окно подключить к автоматической серии рассылок 2) То же к форме в левой колонке сайта 3) То же в форме в футере сайта 4) Календарь на сайте обновить. 5) установить на сайте виджет группы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменения логики скрипта или написания нового JS или php + ajax

    Имеется сайт alecseymar.temp.swtest.ru/rose/со сложной системой назначения стоимости для продукта. Html+js в результате чего возникают иногда ошибки при расчетах + очень сложно добавить новую позицию и ее параметры. Необходимо переделать логику и принцип работы.  Методы не имеют ...

    PHPAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад