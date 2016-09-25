Разработка b2b сервиса

Бюджет: по договоренности

Регистрационная форма

1. Название компании

2. Форма собственности

3. ФИО

4. Должность в компании

5. Страна

6. Город

7. E-Mail

8. Телефон для связи

9. Пароль

10. Повторить пароль

Форма входа

1. Логин – он же e-mail

2. Пароль

При регистрации все данные заносятся в админку и отправляется уведомление на почту [email protected], о запросе в партнерство

Клиенту отправляется уведомление о том что его данные в обработке и с ним скоро свяжется наш менеджер

Присылайте свои примеры работ на [email protected]

Сам портал

В шапке

1. Наш логотип

2. Общее число заказов

3. На общую сумму

4. Кредитный лимит

5. Профиль

6. Выход

Основная область

1. Общая сумма заказа

2. Общая сумма скидки

3. Ваша прибыль

4. Логистика

5. Время в пути

6. Продуктовая матрица в виде таблицы с колонками:

6.1. Бренд

6.2. Продукт и модель

6.3. Описание

6.4. Цвет

6.5. Код

6.6. Оптовая Цена

6.7. Рекомендованная розничная

6.8. Заказать – активная форма для ввода количества заказа

6.9. Фотография продукта

7. Сделать заказ

8. Очистить форму

При нажатии на Сделать заказ – отправляется письмо менеджеру закрепленному за клиентом.

Клиенту выдается сообщение, что вас заказ в обработке, ждите с вами скоро свяжется сотрудник ООО «VaKi"

Слева добавить две категории

1. Авто и Мото

2. Спорт и Туризм

Так же слева

Фото и контакты менеджера который ведет клиента

История заказов

Ссылка на историю всех заказов клиента с датой, суммой. При клике на строку с заказом, можно посмотреть ассортимент который был заказан

Админка

Возможность добавление товара, изменения цен и данных о товаре

Журнал регистрации новых клиентов

Активация или деактивация новых клиентов

История изменения их данных – к примеру если клиент сам изменил адрес или местонахождение своего офиса, вся история должна сохраняться

Просмотр всей базы клиентов в виде таблицы с колонками

Название клиента

Дата регистрации

Ответственный менеджер

Количество заказов

Общая сумма заказов

Страна

Город

Телефон

ФИО

Кредитный лимит

Присылайте свои примеры работ