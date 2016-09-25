PHP-программист для разработки сайта, посвящённого онлайн-обучению

По логике - проект похож на buddyschool.com , но со своими особенностями.

В двух словах: есть доска объявлений репетиторов + есть доска объявлений учеников. Ученики имеют возможность записываться на уроки к преподавателям.

Предполагается также виртуальный класс (разрабатывается отдельной командой), написанный на flash, но, возможно, в будущем будет переработан на html5.

Более детальные подробности будут высланы итоговому кандидату.

Используем на сайте: PHP 7, YII2, mariadb, vagrant, git.

Используем JIRA для тасков, bitbucket для хранения кода.

Предполагается долгосрочное сотрудничество (которое, если всех всё устроит и обстоятельства сложатся, может при желании кандидата растянуться на годы.)

Метод оплаты - на усмотрение кандидата.

От кандидата потребуется написать (можно в личку):

1) Где и как Вы применяли (если применяли) технологии, на которых разрабатывается сайт: php7, yii2, git, jira и тд.

2) Можно ли ознакомиться с примерами кода, написанного Вами?

3) Сколько времени сможете уделять проекту в день? В неделю? В какие часы Вы работаете и в какие часы будете на связи? (здесь для нас приемлемы разные варианты, обсудим индивидуально)