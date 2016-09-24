Сделать последние штрихи в скандинавском аукционе

Добрый день! В сайт встроен сервис www.ecwid.ru 1. Нам нужно чтобы при заказе товара с сайта thecorvus.ru (при оформлении заказа) работала функция доставки от shop-logistics.ru 2. При оформлении заказа с сайта автоматически высчитывается сумма доставки с сервиса shop-logistics.ru 3. ...