Сделать последние штрихи в скандинавском аукционе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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У меня есть архив с движком. Сам сайт надо прикрепить на какой-то сервер, и потом доделать некоторые визуальные моменты.

7 лет назад
Gutiv
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад