Сделать последние штрихи в скандинавском аукционе

Добрый день! В сайт встроен сервис www.ecwid.ru 1. Нам нужно чтобы при заказе товара с сайта thecorvus.ru (при оформлении заказа) работала функция доставки от shop-logistics.ru 2. При оформлении заказа с сайта автоматически высчитывается сумма доставки с сервиса shop-logistics.ru 3. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть архив с движком. Сам сайт надо прикрепить на какой-то сервер, и потом доделать некоторые визуальные моменты.
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