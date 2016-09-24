Установка php скрипта сайта

Есть выгрузка товаров в формате CSV: http://export.admitad.com/ru/webmaster/websites/179386/products/export_adv_products/?user=id2606&code=8f7b159d07&feed_id=7429&format=csv или в формате XML: http://export.admitad.com/ru/webmaster/websites/179386/products/export_adv_products/?user=id2606&code=8f7b159d07&feed_id=7429&format=xml Используйте какая удобнее. 1 Написать скрипт загрузки и обновления товаров в БД mysql все пихать в 1 таблицу pudra 1.1 сделать create_table.sql чтобы создать базу в ручную. 2 используя bootstrap ...