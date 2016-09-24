Установка php скрипта сайта

$10
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок198 просмотров
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Для установки php сайта (работающего на скрипте RSS парсинга) требуется установить шаблон и настроить соответствующие параметры как в инструкции. 

Инструкция прилагается. 

PHP
7 лет назад
typmsk
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад