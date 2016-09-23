Доработать воспроизведение видео на сайт, движок VamShop 1.4

Необходимо в Админке сделать доработку кнопку для закачки видео в формате .mp4 и далее чтобы воспроизводилось для каждого товара свой видео-ролик на сайте piroflame.ru

Простыми словами опишу:

В Админке сайта, чтобы в карточке каждого товара была кнопка, где можно указывать с ПК видео-ролик в ФОРМАТЕ .MP4 и он после этого закачивал его в базу и воспроизводил в плеере на сайте в этом товаре. У каждого товара своё видео. (Например скрин_1).

Важно! После доработки видео которое сейчас установлено и воспроизводится на данный момент было не затронуто. А то не хочется всё закачивать снова.

А если в карточке товара уже по старой схеме установлено видео, то после Вашей доработки смог сделать автозамену. Т.е. указываю новое видео в ФОРМАТЕ .MP4 и после этого будет воспроизводиться на сайте в плеере новое видео.

Во вложении примерно как должно выглядеть заливка видео в Админке. Кнопка Ваша.

В случае если отработать подобный сценарий не возможно: Заменить текущий видео-плеер на более новый, который работает с файлами формата mp4 с возможностью быстрой закачки видео на сайт через Админку.

P/S: Сейчас можно увидеть, что на сайте всё ок и видео воспроизводится через плеер без проблем. Но со временем устал делать целую процедуру для воспроизведения. Для этого мне приходится видео конвертировать в формат .flv, затем под своим номером отправлять его через ftp, затем захожу в sql и там указываю номер видео, а далее указываю номер страницы и номер видео. После этого процесса видео воспроизводится!