Небольшие правки на сайте с Wordpress

Доброго времени всем.

В общем проблема в том, что на сайте http://missnames.ru не работает плагин содержания Table Of Content Plus, а также Simple Light Box (галерея в записи).

Подытожу проблемы - Из за первого нет содержания, из за второго не открывается картинка в записи по клику в мини галерее в сплывающем окне и собственно картинки не ресайзятся на мобильных.