Ищу специалиста по созданию сайта

Нужно доработать сайт что нужно: 1.В каталоге сайтов ([url=http://webrega.ru/catalog][u]http://webrega.ru/catalog[/u][/url]) и статей ([url=http://webrega.ru/art_catalog][u]http://webrega.ru/art_catalog[/u][/url]) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово находили сайты с этими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста имеющего опыт работы в области создания – установки, отладки движка/ скрипта сайта
Предлагаются следующие варианты сотрудничества:
- отладка, уже готового скрипта, его "заточка" по желанию клиента
или
- выполнение – реализация нового скрипта, проекта в соответствии с пожеланиями клиента
Объём работы минимален, есть тех задание.
Цена договорная
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать сайт-каталог до интернет магазина ЦМС - OPENCART ТЗ на доработку во вложенииВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! После неудачных попыток своими силами установить облако тегов () и блок меток (http://joxi.ru/DmB1nRYFNRDPer) на шаблон сайте (http://bit.ly/2d5a21f) Все дело в том, что стандартного места в теме сайта просто нет http://bit.ly/2d9lBG4 И сейчас на сайте установлено облако тегов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
есть плагин Sam Pro Ads в нем сделан вывод тизеров нужно чтобы на определенных страницах он не выводился с картинками плагин работает нормально вроде а когда я пытаюсь добавить скрипт в место вывода перестает работать как надо Кто имел дело с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуеться установить код sape для 2 сайтов 1.Dle 10.05 2.Самописный сайтВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо доработать приложение на AngularJS. Оценка объема работ - 40 часов. ТЗ есть. Автор приложения загружен на других задачах, но по структуре приложения и доработкам все подскажет. Напишите какие приложения делали на Angular и какую оплату ожидаете за час.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $270
Нужно доработать немного сайт и полностью подготовить к работе.Я составил для Вас список доработок.Сначала ознакомьтесь с "проблемными моментами" в конце ТЗ. Это нужно обсудить до начала работы.Часть пунктов оформлена в виде вопросов. На них нужно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача состоит в том, чтобы разработать модуль для PrestaShop, с нуля. С помощью этого модуля клиенты должны быть в состоянии создать адаптивную карусель с возможностью прокрутки элементов. Основной пример каруселью доступен здесь: http://prestademo.ru/testcarousel/ Как должно быть: http://prntscr.com/cle54a Сайт где должно быть, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
На выделенный сервер с панелью vesta требуется установить ssl сертифика к домену. сертификат куплен.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад