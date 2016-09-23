Ищу специалиста по созданию сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок301 просмотр
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Ищу специалиста имеющего опыт работы в области создания – установки, отладки движка/ скрипта сайта

Предлагаются следующие варианты сотрудничества:

- отладка, уже готового скрипта, его "заточка" по желанию клиента

или

- выполнение – реализация нового скрипта, проекта в соответствии с пожеланиями клиента

Объём работы минимален, есть тех задание.

Цена договорная

7 лет назад
Kobo
63 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
likvidatorTM
Александр 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов
7 лет назад
$50
15 дней
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