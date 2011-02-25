Kobo

Константин Kobo

 
63 годаРоссия/Яя
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу специалиста по созданию сайта

    Ищу специалиста имеющего опыт работы в области создания – установки, отладки движка/ скрипта сайта Предлагаются следующие варианты сотрудничества: - отладка, уже готового скрипта, его "заточка" по желанию клиента или - выполнение – реализация нового скрипта, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу специалиста по созданию Букса и хайпа экономической игры

    Ищу специалиста имеющего опыт работы в области создания – установки, отладки скрипта экономической игры (хайпа)  Предлагается следующие варианты сотрудничества: - отладка, уже готового скрипта, его "заточка" по желанию клиента  - выполнение – реализация нового скрипта, ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание форумного сайта

    Ищем опытного специалиста для создания форумного сайта с нуля. Задача состоит из редактирования форумных движков, написание и установка дополнительных модов. Есть конкретное техническое задание. Сумма, условия оплаты по договорённости с исполнителем. Просьба, свои предложения писать исключительно ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад