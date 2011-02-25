Ищем опытного специалиста для создания форумного сайта с нуля. Задача состоит из редактирования форумных движков, написание и установка дополнительных модов. Есть конкретное техническое задание. Сумма, условия оплаты по договорённости с исполнителем. Просьба, свои предложения писать исключительно ...