Ищу специалиста имеющего опыт работы в области создания – установки, отладки движка/ скрипта сайта Предлагаются следующие варианты сотрудничества: - отладка, уже готового скрипта, его "заточка" по желанию клиента или - выполнение – реализация нового скрипта, ...
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- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста имеющего опыт работы в области создания – установки, отладки скрипта экономической игры (хайпа) Предлагается следующие варианты сотрудничества: - отладка, уже готового скрипта, его "заточка" по желанию клиента - выполнение – реализация нового скрипта, ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем опытного специалиста для создания форумного сайта с нуля. Задача состоит из редактирования форумных движков, написание и установка дополнительных модов. Есть конкретное техническое задание. Сумма, условия оплаты по договорённости с исполнителем. Просьба, свои предложения писать исключительно ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад