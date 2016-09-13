Проект использует Augment Reality в режиме реального времени (т.е. как пример MSQRD). При наведении на человека, мы видим изменения различные модификации. Нам необходимо разработать качественный прототип. Если у вас есть опыт и примеры уже выполненных работ ...
Ищу специалиста по созданию Букса и хайпа экономической игры
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста имеющего опыт работы в области создания – установки, отладки скрипта экономической игры (хайпа)
Предлагается следующие варианты сотрудничества:
- отладка, уже готового скрипта, его "заточка" по желанию клиента
- выполнение – реализация нового скрипта, проекта в соответствии с пожеланиями клиента
Объём работы минимален.
Есть тех задание, основанное на примерах уже готовых и успешно функционирующих играх в интернете.
Цена договорная
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