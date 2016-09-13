Оплата с помощью PayPal для asp.net C#

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Нужен генератор кнопки оплаты , одна сумма, один товар. без подписок.

разрешить оплату пейпалом или картой для пользователя,

обработка нотификации от пейпала при удачной оплате.

ТОЛЬКО c# asp.net web form.

базы не нужны, просто метод вызывает при удачной оплате : Success() ,и не удачной Failed() все переменные могут быть хардкод.

7 лет назад
stefan-t
Степан 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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