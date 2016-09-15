Ищу опытных специалистов по Дополненной реальности (Augment Reality)

Проект использует Augment Reality в режиме реального времени (т.е. как пример MSQRD). При наведении на человека, мы видим изменения различные модификации. Нам необходимо разработать качественный прототип. Если у вас есть опыт и примеры уже выполненных работ (для ресторанов оживающее меню) или для интерьера дома или другие применения данной технологии, оставляйте заявки со ссылками на работы. Можно писать в личку.