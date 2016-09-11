Разработка ПО

Ищу программиста или команду программистов для разработки на Java / Javascript. Речь идет о создании Oнлайн кассовой программы. [list=1][*]Архитектура микросервисы[*]язык программирования Java/ Javascript.[*]Мультиклиентность ( Мульти-aрендность ). [/list] Определения:[list][*]Клиент- Фирма[*]Пользователь - работник фирмы.[*]Заказчик - покупатель услуг у фирмы.[*]Распространитель - пользователь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать несложное ПО для работы с конторой Fonbet.
По платформе либо веб-версия, либо ios версия. Выслушаю советы разработчиков.
Подробности при личном общении. Оставляйте свои контакты: почту или скайп.
Оплата достойная, в дальнейшем потребуется расширение функционала ПО.
P.S. Защита от ботов: пиши фразу "Для работы с Fonbet"
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