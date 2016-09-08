CRM программа под центр чистки ковров

СРМ программа примерно как у служб такси (1. Заказ принимается через компьютер диспетчером

2. Автоматическое уведомление через смс

3. Остальные сотрудники выполняют работу через планшет или телефон

4. У каждого свой доступ

А. Диспетчер видит заявки (меняются по цвету)

Б. Цех по чистке видит только заявки принятые (принятые и переданные в цех по сушке меняются по цвету)

В. Цех по сушке видит только ковры переданные на сушку (ковры на сушке и готовые к отправке меняются по цвету)

Г. Отдел Развозки видит заявки и готовые к отправке ковры (меняются по цвету)

Д. Директор видит все)