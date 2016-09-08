CRM программа под центр чистки ковров

Есть gsm оборудование, которое автоматически осуществляет звонки с сим карт - звонки рекламного характера. Нужен человек, который будет управлять сим картами удаленно - через web интерфейс (личный кабинет) Необходимо: 1. Активация сим карт 2. Пополнение счетов 3. Каждые 20-30 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРМ программа примерно как у служб такси (1. Заказ принимается через компьютер диспетчером
2. Автоматическое уведомление через смс
3. Остальные сотрудники выполняют работу через планшет или телефон
4. У каждого свой доступ
А. Диспетчер видит заявки (меняются по цвету)
Б. Цех по чистке видит только заявки принятые (принятые и переданные в цех по сушке меняются по цвету)
В. Цех по сушке видит только ковры переданные на сушку (ковры на сушке и готовые к отправке меняются по цвету)
Г. Отдел Развозки видит заявки и готовые к отправке ковры (меняются по цвету)
Д. Директор видит все)
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