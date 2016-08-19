Доработка дилерского торгового веб портала (Python, Django) . Доработка механизмов в программах 1С7 и 1С8 Бухгалтерия.
Написать шаблон для ZennoPoster по отправке писем с Mail.Ru
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Нужно написать шаблон для ZennoPoster, который будет имитировать ручную отправку писем с аккаунта Mail.Ru через интернет-браузер.
В настройках шаблона нужно будет предусмотреть задание пользователем разных интервалов между отправкой писем, например: отправка 1-го письма, через 80 секунд отправка 2-ого письма, еще через 90 секунд отправка 3-го письма, через 65 секунд отправка 4-го письма, еще через 70 секунд отправка 5-го письма, затем перерыв 75 секунд, отправка следующего по очереди 1-ого письма и т.д. по кругу и по очереди.
Емайлы, на которые будут отправляться письма, должны будут браться по очереди из специального файла TXT, и по мере рассылки удаляться оттуда. Если на какой-то емайл письмо не может быть отправлено по причине его бана или несуществования - то такой емайл должен быть записан в отдельный файл TXT.
Шаблон должен предусматривать отправку писем как текстом, так и единой картинкой, а также возможность отправки писем с вложениями. Заголовки для писем и сами тексты писем должны будут браться из специальных файлов TXT и подставляться в письма по мере рассылки. Картинки (для рассылок единой картинкой) и файлы вложений должны будут браться из специальных папок.
Шаблон должен предусматривать отправку писем как с IP-адреса пользователя, так и работу (полную имитацию отправки) через прокси.
Шаблон должен предусматривать работу с сервисами Антикапчи или что было бы лучше с программой CapMonster-2, чтобы вовремя реагировать на требования почтового сервиса ввести Капчу и подтвердить, что пользователь не машина.
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