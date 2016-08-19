Написать шаблон для ZennoPoster по отправке писем с Mail.Ru

Прикладное ПОЗакрытнет заявок193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать шаблон для ZennoPoster, который будет имитировать ручную отправку писем с аккаунта Mail.Ru через интернет-браузер.

В настройках шаблона нужно будет предусмотреть задание пользователем разных интервалов между отправкой писем, например: отправка 1-го письма, через 80 секунд отправка 2-ого письма, еще через 90 секунд отправка 3-го письма, через 65 секунд отправка 4-го письма, еще через 70 секунд отправка 5-го письма, затем перерыв 75 секунд, отправка следующего по очереди 1-ого письма и т.д. по кругу и по очереди.

Емайлы, на которые будут отправляться письма, должны будут браться по очереди из специального файла TXT, и по мере рассылки удаляться оттуда. Если на какой-то емайл письмо не может быть отправлено по причине его бана или несуществования - то такой емайл должен быть записан в отдельный файл TXT.

Шаблон должен предусматривать отправку писем как текстом, так и единой картинкой, а также возможность отправки писем с вложениями. Заголовки для писем и сами тексты писем должны будут браться из специальных файлов TXT и подставляться в письма по мере рассылки. Картинки (для рассылок единой картинкой) и файлы вложений должны будут браться из специальных папок.

Шаблон должен предусматривать отправку писем как с IP-адреса пользователя, так и работу (полную имитацию отправки) через прокси.

Шаблон должен предусматривать работу с сервисами Антикапчи или что было бы лучше с программой CapMonster-2, чтобы вовремя реагировать на требования почтового сервиса ввести Капчу и подтвердить, что пользователь не машина.

7 лет назад
AlexRus
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Программа для автоматического сбора криптовалют.

    $300

    Приветствую.  Нужна программа по автоматическому сбору криптовалют, полностью работающая через гет/пост запросы, никакого открытия браузера, файл капчи (рекапча, солвемедиа) отправляется на стороннюю программу по разгадыванию, нужен аудиофайл, работа в многопоточном режиме.  1. Алгоритм проверяет какие параметры с ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Язык С. Разобраться в SDK для камеры, скомпилить бинарник

    Добрый день! Есть камера на arm5 linux, Xiaomi Smart Yi.  Платформа hi3518, sensor OmniVision OV9712. Есть SDK, с примерами.   https://cloud.mail.ru/public/ETKQ/gSigGeTYK Нам нужно скомпилить бинарник, который снимает фото с сенсора. Удаленный telnet/ssh для доступа к камере и тестам предоставим.  В ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Серверная система для распознавания объектов и управления ими

    Серверная система  для распознавания  объектов на изображении по критериям (С++; С#, можно использование библиотек OpenCV и т.п.)В программу загружается по FTP поток изображений присваивается уникальный ID ( 0001111 где 000 один из номеров Id пользователя ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переименовщик файлов (пакетом)

    Нужно написать программу, позволяющую переименовывать физические имена файлов в больших количествах по определенной "маске" файла. Например,  поменять дату "2016-08-19" на "2016_09_04" в структуре файла.  music_file-2016_08_19-8_1-28848_866 в  music_file-2016_09_04-8_1-28848_866

    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать макрос для Excel + парсер

    Нужно из файла для каждой группы взять все фразы, относящие к одной группе, подставить их в форму для текста здесь - [url=http://advego.ru/text/seo/]http://advego.ru/text/seo/[/url] Нажать проверить и спарсить все слова из пункта "СЛОВА", таким образом, чтобы они получились ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание консольной программы

    Требуется написание консольной программы, выполняющей несколько действий в другой программе в операционной системе windows . За подробностями пишите в личку.

    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программа для работы с предложениями на сайте

    Здравствуйте. Нужна программа или так называемый бот для работы с предложениями на сайте (https://market.csgo.com/) используя готовое API (https://market.csgo.com/botinfo/) или если удобнее сделать самому. Нужен человек который работал с Steam и возможно с данным сайтом, а так ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад