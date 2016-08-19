Программа для автоматического сбора криптовалют.

Приветствую.

Нужна программа по автоматическому сбору криптовалют, полностью работающая через гет/пост запросы, никакого открытия браузера, файл капчи (рекапча, солвемедиа) отправляется на стороннюю программу по разгадыванию, нужен аудиофайл, работа в многопоточном режиме.

1. Алгоритм проверяет какие параметры с указанного сайта нужны для транзакции

2. Гет запрос нужных параметров

3. гет запросом берет параметры генерируемые капчей (рекапча, солвемедиа), скачивает аудиофайл и отправляет его на стороннюю программу для разгадывания

5. Пост запрос с нужными параметрами крана, номер кошелька, респон+параметры капчи.

Программа должна быть написана на С#, также нужен шаблон для зеннопостера.

Цена вопроса – 20 000 р. Срок 7 дней. Без предоплат, оплата по факту, проверяем по скайпу/транзакциям/скорости – оплата.