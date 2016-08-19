Программа для автоматического сбора криптовалют.

Доработка дилерского торгового веб портала (Python, Django) . Доработка механизмов в программах 1С7 и 1С8 Бухгалтерия.
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Приветствую.
Нужна программа по автоматическому сбору криптовалют, полностью работающая через гет/пост запросы, никакого открытия браузера, файл капчи (рекапча, солвемедиа) отправляется на стороннюю программу по разгадыванию, нужен аудиофайл, работа в многопоточном режиме.
1. Алгоритм проверяет какие параметры с указанного сайта нужны для транзакции
2. Гет запрос нужных параметров
3. гет запросом берет параметры генерируемые капчей (рекапча, солвемедиа), скачивает аудиофайл и отправляет его на стороннюю программу для разгадывания
5. Пост запрос с нужными параметрами крана, номер кошелька, респон+параметры капчи.
Программа должна быть написана на С#, также нужен шаблон для зеннопостера.
Цена вопроса – 20 000 р. Срок 7 дней. Без предоплат, оплата по факту, проверяем по скайпу/транзакциям/скорости – оплата.
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