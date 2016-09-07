Простенький софт на windows

Доброго времени суток.

Необходим простенький софт с оболочкой работающий на современных ОС (win 7,8,10) а также серверных.

Цель: компьютер должен работать только тогда когда работает интернет соединение, в остальных случаях компьютер должен уходить в сон. Ну или просто замораживать все процессы (если такое возможно) и после того как на компьютере возобновился доступ к сети снова возвращать компьютер в рабочее состоянии и программы которые работали раньше должны продолжить работать как ни в чем не бывало.