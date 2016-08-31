В торговле 10.3 нужно создать отчет в котором будет отображаться стоимость товаров , количество , себестоимость (Стоимость/Количество ) а так же цена которая будет браться из справочника типы цен номенклатуры, и эффективность (%) (Цена(Из типов ...
Умная разбивка xls или csv файла на txt файлы по критериям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть файлик в Excel. (Прикрепил к заданию) Формат: xls или csv
Задача сделать макросом или как то еще, автоматическую разбивку его на txt файлы с выборкой по номеру группы, конкуренции и частотности.
То есть нужно чтобы для каждой группы был сформирован текстовый файл, куда скопированы все фразы подходящие для этой группы.
И в этот же текстовый файл перед всеми фразами скопировать те фразы для которых в таблице задана значение по графе "Конкуренция" от 1 до 4
включительно, и значение по графе "Частотность" от 65, желательно чтобы
они были отсортированы по возрастанию конкуренции, то есть от 1 до 4.
Пример, что получится в текстовом файле для группы 2
Тема:
коды сброса чернил для epson l800
l800 epson коды чернил
Дополнительные фразы:
l800 epson коды чернил
коды сброса чернил для epson l800
чернила для epson l800 какие лучше
чернила оригинальные epson для принтера epson l800
заправка чернил epson l800
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Хорошо конечно, если из дополнительных фраз можно было убрать дубликаты тех, что подходит для темы, то есть выглядело бы в таком виде:
Тема:
коды сброса чернил для epson l800
l800 epson коды чернил
Дополнительные фразы:
чернила для epson l800 какие лучше
чернила оригинальные epson для принтера epson l800
заправка чернил epson l800
P. S. Жду от вас предложений по ценам и срокам!
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