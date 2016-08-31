Умная разбивка xls или csv файла на txt файлы по критериям

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Добрый день, есть файлик в Excel. (Прикрепил к заданию) Формат: xls или csv

Задача сделать макросом или как то еще, автоматическую разбивку его на txt файлы с выборкой по номеру группы, конкуренции и частотности.

То есть нужно чтобы для каждой группы был сформирован текстовый файл, куда скопированы все фразы подходящие для этой группы.

И в этот же текстовый файл перед всеми фразами скопировать те фразы для которых в таблице задана значение по графе "Конкуренция" от 1 до 4

включительно, и значение по графе "Частотность" от 65, желательно чтобы

они были отсортированы по возрастанию конкуренции, то есть от 1 до 4.

Пример, что получится в текстовом файле для группы 2

Тема:

коды сброса чернил для epson l800

l800 epson коды чернил

Дополнительные фразы:

l800 epson коды чернил

коды сброса чернил для epson l800

чернила для epson l800 какие лучше

чернила оригинальные epson для принтера epson l800

заправка чернил epson l800

____________________________________

Хорошо конечно, если из дополнительных фраз можно было убрать дубликаты тех, что подходит для темы, то есть выглядело бы в таком виде:

Тема:

коды сброса чернил для epson l800

l800 epson коды чернил

Дополнительные фразы:

чернила для epson l800 какие лучше

чернила оригинальные epson для принтера epson l800

заправка чернил epson l800

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7 лет назад
ramiras777
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
quager
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2
1 день
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Понятное задание. Быстрая оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
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