Модуль передачи reCaptcha 2 в RuCaptcha

проект на C++ в QT Creator

у ВК есть новая reCaptcha 2

У нас в программе есть "Ручной ввод капчи", RuCaptcha сервис, и AntiGate

Например при подписке на паблики

Когда человек запускает подписаться на определенные паблики с интервалом маленьким

ему появляется капча, он должен её ввести

Раньше это была просто капча в виде картинки

А теперь ВК поменяли это

И нам нужно чтобы при ручном вводе капчи появлялась эта капча у пользователей в окошке. И они отвечали на неё

а при использовании сервисов, отправлялись туда

https://rucaptcha.com/newapi-recaptcha

rucaptcha разгадывает

где faq, как сделать чтобы разгадывать её через rucaptcha