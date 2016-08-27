Разработка защитного ПО

Необходимо выполнить:

Техническое задание на разработку защитного программного обеспечения

Операционная система - Raspbian Jessie и подобные дистрибутивы Linux, основанные на Debian 8.

Аппаратная часть - Raspberry pi2, Orange pi plus.

Требования:

1. Защитное программное обеспечение должно позволять читать все файлы по точке монтирования "/'

файловой системы.

2. Защитное программное обеспечение должно позволять записывать файлы в определенных папках (все остальные папки запрещены для записи).

3. Защитное программное обеспечение должно иметь доступ к определенному перечню портов.

4. Защитное программное обеспечение должно иметь доступ к запуску, остановке, добавлению, удалению определенных сервисов (systemd)

5. ЗПО не должно содержать вредоносных программ, отправлять и получать любые сетевые данные, кроме инициируемых со стороны ПО или в сторону ПО.

6. Защитное программное обеспечение должно настраиваться при "компиляции". Папки с доступом на запись, порты и прочие настройки защитное программное обеспечение не должны находиться в свободном доступе. root пользователь не должен иметь возможности менять эти настройки.

7. Защитное программное обеспечение должно сопровождаться руководством к использованию.

ПО взаимодействует с брокером MQTT (mosquitto)

Настройки ПО загружает с файловой системы /var/config/config.json

Пример файла:

{

"accessories": [

{

"accessory": "ihomemqtt",

"name": "Vol UP",

"type": "AVcontrol",

"subtype": "-",

"technology": "SamsungTV",

"G4_address": "",

"HDL_address": "",

"AV_command": "KEY_VOLDOWN",

"Room": "Зал",

“Order”: 10

},

{

"accessory": "ihomemqtt",

"name": "Temp",

"type": "TemperatureSensor",

"subtype": "Relay",

"technology": "G4",

"G4_address": "1/13",

"HDL_address": "",

"Room": "Кухня",

“Order”: 20

},

{

"accessory": "ihomemqtt",

"name": "LUX",

"type": "LightSensor",

"subtype": "Relay",

"technology": "G4",

"G4_address": "1/13",

"HDL_address": "",

"Room": "Кухня",

“Order”: 11

},

{

"accessory": "ihomemqtt",

"name": "DDP",

"type": "Thermostat",

"subtype": "Relay",

"technology": "G4",

"G4_address": "1/21",

"HDL_address": "",

"Room": "Зал",

“Order”: 40

},

{

"accessory": "ihomemqtt",

"name": "Правая розетка",

"type": "Outlet",

"subtype": "Relay",

"technology": "G4",

"G4_address": "1/2/5",

"HDL_address": "",

"Room": "Зал",

“Order”:536

},

{

"accessory": "ihomemqtt",

"name": "Левая розетка",

"type": "Outlet",

"subtype": "Relay",

"technology": "G4",

"G4_address": "1/2/6",

"HDL_address": "",

"Room": "Кухня",

“Order”: 1

}

],

“rooms”: [

{

“name”:”Зал”,

“order”:1

},

{

“name”:”Кухня”,

“Order”:2

}

]

}

Этот файл состоит из двух разделов:

accessories - отсюда мы используем акссессуары, определяем тип, порядок (в порядке возрастания поля Order) и привязываем к комнате.

тип акссессуара используется для формирования внешнего вида управляемого элемента (Прилжоение 1, 2)

rooms - отсюда мы используем имя комнат и порядок (в порядке возрастания поля Order)

В приложении 3 вы можете найти краткое описание правил работы с этим файлом(вам оттуда нужна именно часть формирования топиков для подписки в mqtt).

Результат разработки ПО:

Разработать фронтенд и доработать бекенд :

1. У нас есть разработанный бэкенд (написан на node JS + express), надо добавить страницу логина (естественно логин/пароль изначально admin/admin, при первом входе необходимо изменить, далее логин/пароль сохраняются). Должны быть два вида юзеров - админы и пользователи.

Админы - могут вносить правки.

Пользователи - могут заходить на страницы Rooms, Types и управлять там устройствами.

2. Фронтенд на Angular JS:

- сделать фронтенд, состоящий из трех tabs : Rooms, Types, Settings. Названия табов - внизу. Фон табов - зеленый или красный в зависимости от статуса подключения к mqtt.

- на странице настроек три поля - логин, пароль и кнопка Сохранить. + ссылка на наш существующий фронтенд. (localhost:8888)

- после Сохранения фронтенд соединяется с localhost по протоколу mqtt (порт 1883), с логином, паролем, указанными в настройках.

- также после сохранения загружается файл /var/config/config.json

- в этом файле указаны все устройства, а также зоны и комнаты. Зона - это несколько комнат объединенных.

- логин должен быть реализован так, чтобы в Google Chrome была возможность запонмить пароль/логин

Также в настройках можно указать - логин только по логину\паролю, либо всем подряд.

- после того, как прописаны настройки, и config.json успешно загружен, на основании правил (указаны в файле) прописываются девайсы и топики для подписки.

- по каждому девайсу формируется устройство. Каждое из этих устройств затем группируются на вкладке Room - по комнатам и на вкладке Types - по типам устройств.

офомление итемов - предпочтение Angular Material

Ну и по итогу пользователь может управлять всеми устройствами (по сути это publish в mqtt).

Более подробная информация будет предоставлена лично.

Интересуют сроки!