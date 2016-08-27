Сравнение букмекерских линий

Нужна написать конвертатор OSM карты в .mwm (maps.me) имеется только это https://github.com/mapsme/omim/blob/master/docs/MAPS.md
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Нужно написать программный продукт который будет доставать линии с букмекерских контор и сравнивать их по спортивных событиях. Каждый букмекер - отдельная библиотека. Количество букмекеров сверх 100.
Некоторые букмекеры имеют api, xml. Другие нужно парсить.
Пример сравнений на сайте oddschecker.com(All Odds, In Play) (спорт-событие-рынок-исход букмекера).
Нужно сканировать как предматчевые коэффициенты так и лайв.
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