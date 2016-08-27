Сравнение букмекерских линий

Нужно написать программный продукт который будет доставать линии с букмекерских контор и сравнивать их по спортивных событиях. Каждый букмекер - отдельная библиотека. Количество букмекеров сверх 100.

Некоторые букмекеры имеют api, xml. Другие нужно парсить.

Пример сравнений на сайте oddschecker.com(All Odds, In Play) (спорт-событие-рынок-исход букмекера).

Нужно сканировать как предматчевые коэффициенты так и лайв.