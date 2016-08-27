Raspberry PI 3 настройка и управление

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Установка необходимого ПО для работы с устройством, оптимизация работы Raspberry PI 3 под конкретный проект. 

В данный момент есть 3 устройства Raspberry PI 3, которые нужно настроить и запустить.

7 лет назад
topradio
Михаил 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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