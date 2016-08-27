Raspberry PI 3 настройка и управление

Необходимо выполнить: Техническое задание на разработку защитного программного обеспечения Операционная система - Raspbian Jessie и подобные дистрибутивы Linux, основанные на Debian 8. Аппаратная часть - Raspberry pi2, Orange pi plus. Требования: 1. Защитное программное обеспечение должно позволять читать все файлы ...
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Установка необходимого ПО для работы с устройством, оптимизация работы Raspberry PI 3 под конкретный проект.
В данный момент есть 3 устройства Raspberry PI 3, которые нужно настроить и запустить.
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