Raspberry PI 3 настройка и управление

есть сайт [url=http://transinfo.by/]transinfo.by[/url] есть программа, но на сайт что-то поменял у себя и теперь прога не продлевает загрузки, а с разработчиком связи больше нету сайт [url=http://transinfo.by/]transinfo.by[/url] не наш и нужно доработать программу, которая будет продлевать загрузки от НАС, как будто это ...