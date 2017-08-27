ramiras777

Кирилл ramiras777

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Размножить сайт на региональные поддомены Modx
MODX
замечательный заказчик. предоставил все необходимые доступы. в время на связи. с оплатой тоже никаких проблем. ответственный подход к делу. рекомендую к сотрудничеству!
Отличный программист, всегда на связи, знает свое дело, в общении приятен, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
mrus215
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Написать скрипт или программу, которая бы вела подсчет количества слов
Все превосходно, интересная задача, своевременная оплата, оперативные комментарии по ходу выполнения для корректировки результата. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Русланом! Профессионально, быстро и качественно. Приятное общение, всегда на связи, при необходимости все доработки вносятся очень оперативно. Рекомендую для любых проектов!
Ответный отзыв
Creator_site
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Нужно поправить верстку на лендинге
Супер заказчик - все вопросы решаются оперативно, с оплатой тоже нет проблем. Однозначно рекомендую.
Отличный верстальщик, профи, все быстро сделал! Рекомендую!
Ответный отзыв
bragnikov
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов(-2)
$5
10 баллов
8 лет назад
Перенести джава скрипт и немного доработать
Java
Четко поставленная задача. Все по делу. Моментальная оплата. Кирилл - отличный заказчик, рекомендую!
Все быстро, качественно и профессионально. Роман, всегда на связи, общение приятное. Рекомендую!
Ответный отзыв
vetal_il
Виталий 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Сделать адаптивную верстку для лендинга по пресс-подборщикам
Четко поставленная задача, своевременная оплата, рекомендую!
Отличный специалист, профи. Все четко по ТЗ и без лишних вопросов. Приятно работать!
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