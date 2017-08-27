ramiras777

Требуется разработать два скрипта на JavaScript для TamperMonkey. Первый скрипт должен автоматически заполнять форму в сервисе, обрабатывать список фраз и сохранять результаты. Второй скрипт должен переходить по ссылкам, сохранять страницы, прокручивать их и переходить на следующие. Указание URL и количества переходов осуществляется через шаблон. Реализация нужна для браузеров Mozilla или Chrome.