ramiras777

Разработайте скрипт на JavaScript для TamperMonkey, который автоматизирует процесс работы с фразами в чате. Скрипт должен поочередно вставлять фразы из шаблона, генерировать контент, сохранять страницы и удалять чаты, повторяя процесс для всех фраз. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработать юзерскрипт для Tampermonkey, который будет открывать заданные URL и сохранять их HTML-код. Скрипт должен обеспечивать корректную работу с каждой страницей и эффективно сохранять содержимое.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать два скрипта на JavaScript для TamperMonkey. Первый скрипт должен автоматически заполнять форму в сервисе, обрабатывать список фраз и сохранять результаты. Второй скрипт должен переходить по ссылкам, сохранять страницы, прокручивать их и переходить на следующие. Указание URL и количества переходов осуществляется через шаблон. Реализация нужна для браузеров Mozilla или Chrome.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Подробное ТЗ по ссылке, текст и видео. Исполнителю вышлю файл с которым нужно работать. https://docs.google.com/document/d/1Q_JW0J6W6zgGX4rbenujYq4whmShVOEuriLYGpPawjg/ Пишите ваши предложения по ценам и срокам.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Дано: файл в Excel с набором макросов. Нужно оставить 1. По остальным - удалить вынесенные кнопки и код отвечающий за их исполнение. Пишите ваши предложения по ценам и срокам.Системное программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Пример реализации - https://univers-marketplace.ru, только нужно добавить возможность загрузить общую карту и отметить точками все. Более подробное ТЗ разработчику. Желательно Modx, но другие также рассматриваем. Пишите ваши предложения по ценам и ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать digital-отрисовку. Размер - 740-346 px. На ней будет 5 людей. 2 крупно по плечи в кругах, они вдвоем образуют восьмерку и еще 3 в квадратах, там только по голову. Формат деловой, ...Баннеры11 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача поднять целевой трафик из поиска на театральном сайте услуг. Менеджерам не писать, проект только для SEO-специалистов! Объем работ: - тех. аудит с исправлением ошибок (дублей, страниц 404) и составлением ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется ТЗмейкер для создания 10 технических заданий на тексты. Семантика есть, план статей составляет другой человек. Задача: - прописать мета-теги (тайтл, h1), - посчитать объем текста по 3-м ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен контент-менеджер на вордпресс, чтобы добавить 10 статей, средний объем 6000 знаков. Нужно вставить метатеги, 1-2 картинки. Пишите ваши предложения по ценам и срокам. Если все понравится будут регулярные заказы.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача для Джуниора в SEO. Есть разгруппированная семантика для интернет-магазина мебели. Нужно создать 216 страничек на MODX и подготовить для них мета-теги h1, тайтл и дескрипшион для 216 страниц (категории, теги, срезы). В тайтл будет ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать реализацию региональных поддоменов на MODx. Город определяется по IP, далее переадресация на нужный субдомен. Контакты меняются в шапке, подвале, также как и текст на сайте. Хороший пример - lifemebel.ru ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На ModX необходимо реализовать выбор города в шапке сайта. И чтобы данные менялись и в подвале. У компании несколько филиалов по России. По каждому филиалу (городу) нужно выводить соответствующую информацию на странице ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $70
Задание подобрать по одной главной картинке к статье и написать основную мысль про каждую (до 14 слов включительно - предлоги считаются за слово). Список урлов для которых подбираются картинки и отчетную таблицу с инструкцией вышлю ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
По ключам особых требований нет. Важно, чтобы автор разбирался в теме, то есть сеошник или человек близкий к этому. Нужно написать статью типа такой - https://goo.gl/RY249Z Оплата достойная, по договоренности. Пишите ваши предложения, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
1)http://gortestural.ru/tn-ved Тайтл нормально формируется при переходе по страницам, но добавляется приставка "#&tnved_id=" Без этой приставки тайтл не уникальный. Нужно разобраться, в чем проблема. Есть примеры сайтов где этот плагин работает ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать 5 ТЗ для копирайтеров, по каждому пункту есть подробная инструкция. По времени на создание одного уходит 10-20 минут. Если все понравится, можно сотрудничать на постоянной основе. Можно делать только один ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется seo-специалист для составления 5 ТЗ копирайтеру по ТА (текстовому анализатору) или альтернативному методу (инструкцию дам). 1)Семантическое ядро на страницу предоставляю в виде ключей с частоткой, ссылку на сервис ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна консультация seo-специалиста по скайпу. По внутренней оптимизации страницы (категории магазина и информационной статьи). Как составить ТЗ для копирайтера по имеющемуся СЯ. Четко и последовательно по пунктам, разжевывать не надо, просто ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача для сео-специалиста Что требуется: 1)Cбор СЯ (Key Kollector-ом + сторонние сервисы). Если нужно дам инструкцию, как именно это делать, чтобы получалось то что нужно. 2) Кластеризация (по топу ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад