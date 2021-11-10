Создание сайтов с нуля и доработка проектов
создание сайтов на cms Modx. доработка готовых проектов, выполнение различных задач по сайтам. Портфолио тут http://mrmodx.ru/
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
2 года назад
MODX
Все было сделано качественно и раньше срока. Все пожелания учтены. Спасибо, Николай!
Ответный отзыв
все отлично, заказчик адекватный, сотрудничеством доволен!
$12
10 баллов
3 года назад
MODX
Всё ок
Ответный отзыв
Все отлично
$10
10 баллов
3 года назад
MODX
Оперативно и качественно, буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Все прошло отлично. Оперативно проверил и оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
3 года назад
MODX
С Николаем сработались хорошо, правки сделал быстро. Работает хорошо, видно что специалист. Общение четкое и по делу. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший адекватный заказчик! Предоставил понятное тз, сразу предоставил все доступы, оплатил работу без задержек! Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и грамотного человека!
$20
10 баллов
4 года назад
MODX
Уже второй раз обращался к Николаю, все бытро четко и качественно.
Ответный отзыв
Супер заказчик! Работать можно легко на одной волне. Всегда на связи. Работаем уже не первый раз. Определенно рекомендую к сотрудничеству!!!!
Системы управления (CMS)
41 отзыв
$9/час
от $9от 1 часа
нет рейтинга