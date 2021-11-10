niko647

Николай niko647

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Создание сайтов с нуля и доработка проектов

создание сайтов на cms Modx. доработка готовых проектов, выполнение различных задач по сайтам. Портфолио тут http://mrmodx.ru/

 

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Отзывы заказчиков

ancho_shaken
Аннат 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
2 года назад
Внести правки на сайт
MODX
Все было сделано качественно и раньше срока. Все пожелания учтены. Спасибо, Николай!
все отлично, заказчик адекватный, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
27 отзывов(-1)
$12
10 баллов
3 года назад
Работы на сайте MODX
MODX
Всё ок
Все отлично
Ответный отзыв
shatkov
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Визуальный редактор для сайта на MODX Revolution
MODX
Оперативно и качественно, буду еще обращаться.
Замечательный заказчик! Все прошло отлично. Оперативно проверил и оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Правки на сайте (MODX Revolution)
MODX
С Николаем сработались хорошо, правки сделал быстро. Работает хорошо, видно что специалист. Общение четкое и по делу. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую.
Хороший адекватный заказчик! Предоставил понятное тз, сразу предоставил все доступы, оплатил работу без задержек! Рекомендую к сотрудничеству как ответственного и грамотного человека!
Ответный отзыв
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Доработки MODx
MODX
Уже второй раз обращался к Николаю, все бытро четко и качественно.
Супер заказчик! Работать можно легко на одной волне. Всегда на связи. Работаем уже не первый раз. Определенно рекомендую к сотрудничеству!!!!
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Системы управления (CMS)
41 отзыв
$9/час
от $9от 1 часа
нет рейтинга