Работы на сайте MODX

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки439 просмотров

Две простых задачи.

1) поменять в первом блоке сайта фоновую картинку на видео.

Видео предоставлю.

Результат, что бы нормально отображалось как на ПК, так и на телефонах

2) сделать капчу на форму запроса посетителя

MODX
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$12
1 день
Escrow
Всё ок
Все отлично

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад

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