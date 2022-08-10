Необходимо изменить уже готовый код телеграмм бота на python

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок813 просмотров

Есть готовый телеграмм бот, нужно добавить в него робокассу и несколько способов доставки. На данный момент в боте указываются контактные данные пользователя. Нужно заменить.  

Python
3 года назад
dethtones
Никита 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gipocompany
Кирилл 
21 год
3 года в сервисе
Был
21 день назад
3 года назад
$30
7 дней
Escrow
Хороший исполнитель. Выполнил всё качественно, осуществил все желаемые правки. Чутка опоздал по срокам, но незначительно.
Адекватный заказчик. Точное ТЗ. Работает с предоплатой. Полная оплата сразу после выполнения без каких либо задержек

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gipocompany
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