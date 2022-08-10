Необходимо перенастроить получение данных с парсера на API для сайта на Джумле. Ищется специалист, который разбирается в парсерах и имеет опыт работы с Джумлой. Регулярные проекты и задачи по веб-программированию гарантированы.
Необходимо изменить уже готовый код телеграмм бота на python
Есть готовый телеграмм бот, нужно добавить в него робокассу и несколько способов доставки. На данный момент в боте указываются контактные данные пользователя. Нужно заменить.
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