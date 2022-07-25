Дописать html форму для фильтрации входящих данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок474 просмотра

На сайте нужно исправить код html формы, который будет проверять входящие данные(телефон и телеграм) на валидность. Если данные невалидны, нужно подсветить ошибку под полем ввода. Фильтрацию нужно сделать в html коде и на серверной php части. Оплата после сдачи

HTMLPHP
3 года назад
guest_16586600896648
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3 года назад

Выбранный исполнитель

cakga
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3 года назад
$10
1 день
Escrow
спасибо
Хороший заказчик, быстрая проверка и оплата

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cakga
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