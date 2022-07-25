На сайте нужно исправить код html формы, который будет проверять входящие данные(телефон и телеграм) на валидность. Если данные невалидны, нужно подсветить ошибку под полем ввода. Фильтрацию нужно сделать в html коде и на серверной php части. Оплата после сдачи