Проблема с админкой Magento

Требуется разработчик с опытом работы с vue.js для решения проблем легаси проекта, который запускается только на Linux. Проект не обновлялся 5 лет и включает старые версии Python и пакетов. Бюджет и сроки неопределенные, требуется проработка задач с учетом специфики платформы.