Vue.js разработчик с линуксом

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Закрыт6 заявок674 просмотра

Есть проект для мидлов vue.js. Бюджет - неопределенный, как и сроки.

Проект имеет одну проблему (вставка из сообщения):

"проект запускается только на линукс (на мак у фронтендов по идее тоже работало, но сам я не пробовал), другие платформы никогда не тестировались, т.к. не было цели кросплатформенного запуска проекта (и в целом первый раз слышу чтобы проекты под все системы проверяли, проект всегда разрабатывает под конкретную серверную ОС)

помимо старой версии питона, там в целом много пакетов старых версий. проект легаси, не обновлялся порядка 5 лет, поэтому одной командой явно не запустится"

Прикреплю ТЗ. ССылка на проект: https://smartretail.pro/sp.html

PythonVue.js
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