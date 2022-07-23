Есть проект для мидлов vue.js. Бюджет - неопределенный, как и сроки.

Проект имеет одну проблему (вставка из сообщения):

"проект запускается только на линукс (на мак у фронтендов по идее тоже работало, но сам я не пробовал), другие платформы никогда не тестировались, т.к. не было цели кросплатформенного запуска проекта (и в целом первый раз слышу чтобы проекты под все системы проверяли, проект всегда разрабатывает под конкретную серверную ОС)

помимо старой версии питона, там в целом много пакетов старых версий. проект легаси, не обновлялся порядка 5 лет, поэтому одной командой явно не запустится"

Прикреплю ТЗ. ССылка на проект: https://smartretail.pro/sp.html