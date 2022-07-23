Работа с данными крипто-валют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок599 просмотров

Необходимо взять данные криптовалют с биржи через API и отобразить их в графике. Пример графика прилагаю.

График будет выводиться на веб-странице, поэтому должен быть написан на JS.

Указывайте пожалуйста примерную стоимость

JavaScript
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