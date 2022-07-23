Работа с данными крипто-валют

Требуется разработка парсера для сбора информации о новостройках с сайта Yandex Недвижимость. Необходим сбор данных, таких как название ЖК, город, адрес, ГЕО, информация о метро, застройщике, год сдачи, этажность, стоимость квартир и описание. Также нужно получить изображения. Бюджет может варьироваться.