Подключение платежей на сайт на laravel

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок697 просмотров

Нужно подключить платежку freekassa.ru, куда подключить скажу в личку. Сайт на laravel.

Laravel
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