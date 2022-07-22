Ищу разработчика для веб проекта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок590 просмотров

Ищу разработчика для веб проекта, это проект каталог бронирования отелей! и каталог ресторанов , и разных развлекательных курортных заведений! похожий сайт твиль, букинг, и т.д. более подробно обсудил бы по телефону! жду ваши предложения!

3 года назад
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

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