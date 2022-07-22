Ищется специалист для разработки backend с использованием Node.js и Nest.JS. Требуется знание Gitlab, API, Docker Compose, CI/CD, WebSocket и опыт работы с базами данных. Навыки оптимизации запросов будут плюсом. Если нет опыта по каким-то пунктам, это не критично.
Ищу разработчика для веб проекта
Ищу разработчика для веб проекта, это проект каталог бронирования отелей! и каталог ресторанов , и разных развлекательных курортных заведений! похожий сайт твиль, букинг, и т.д. более подробно обсудил бы по телефону! жду ваши предложения!
Заявки фрилансеров
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