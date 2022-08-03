Предлагаю вашему вниманию услуги в сфере разработки сайтов:
*** Создание сайтов под ключ - у вас есть желание создать сайт и вы примерно знаете, что хотите.
Этапы:
1. Обсуждение всех ваших пожеланий и идей по сайту, написание тех.задания, если это требуется.
2. Создание дизайна - дизайнер всего будет с вами на связи и создаст дизайн на ваш вкус.
3. Разработка сайта -
3.1 Верстка - перенос дизайн макета в браузер - сайт будет открываться у вас в браузере и на телефоне.
3.2 Перенос верстки на CMS WordPress - если вы хотите в будущем менять текста, картинки на сайте самостоятельно.
3.3 Перенос верстки на React - если вам нужен, нестандартный функционал - конструктор мебели, сложный калькулятор, маркетплейс товаров, админ-панель и другое.
4. Правки - если вы захотите что-то поменять на уже готовом сайте, я сделаю это бесплатно.
5. Перенос на хостинг - вы выберите понравившееся вам хостинг или мы поможем его подобрать - место где будет находится ваш сайт
6. Ваш сайт готов)
*** Верстка сайта - у вас уже есть готовый дизайн макет и вам нужно верстка с небольшим функционалом (обратная связь, калькулятор,квиз опрос)
*** Разработка Front-end и Back-end - у вас есть тех.задание, описание функционала который хотите видеть на сайте и вам нужно разработать Front-end и/или Back-end по тех.заданию.
*** Правки на сайте - у вас есть сайт который вы хотите изменить - что-то на нем исправить, добавить новые страницы, изменить функционал сайта или ускорить его.
Преимущества:
--- Оплата поэтапная по факту выполненной работы .
--- На связи 12 часов 7 дней в неделю.
--- Небольшие правки Бесплатные
Технологии с которыми я работаю:
+++ HTML / SCSS / JS / TypeScript / PHP
+++ CMS WordPress / WooCommerce
+++ React / Next.js
+++ Node.js
+++ MySQL / MongoDB / Postgres
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