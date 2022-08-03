DanSoll

Даниил DanSoll

 
22 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Сайты "Под ключ", верстка, разработка веб-приложений

Предлагаю вашему вниманию услуги в сфере разработки сайтов:

*** Создание сайтов под ключ - у вас есть желание создать сайт и вы примерно знаете, что хотите.

Этапы:

1. Обсуждение всех ваших пожеланий и идей по сайту, написание тех.задания, если это требуется.

2. Создание дизайна - дизайнер всего будет с вами на связи и создаст дизайн на ваш вкус.

3. Разработка сайта -

3.1 Верстка - перенос дизайн макета в браузер - сайт будет открываться у вас в браузере и на телефоне.

3.2 Перенос верстки на CMS WordPress - если вы хотите в будущем менять текста, картинки на сайте самостоятельно.

3.3 Перенос верстки на React - если вам нужен, нестандартный функционал - конструктор мебели, сложный калькулятор, маркетплейс товаров, админ-панель и другое.

4. Правки - если вы захотите что-то поменять на уже готовом сайте, я сделаю это бесплатно.

5. Перенос на хостинг - вы выберите понравившееся вам хостинг или мы поможем его подобрать - место где будет находится ваш сайт

6. Ваш сайт готов)

*** Верстка сайта - у вас уже есть готовый дизайн макет и вам нужно верстка с небольшим функционалом (обратная связь, калькулятор,квиз опрос)

*** Разработка Front-end и Back-end - у вас есть тех.задание, описание функционала который хотите видеть на сайте и вам нужно разработать Front-end и/или Back-end по тех.заданию.

*** Правки на сайте - у вас есть сайт который вы хотите изменить - что-то на нем исправить, добавить новые страницы, изменить функционал сайта или ускорить его.

Преимущества:

--- Оплата поэтапная по факту выполненной работы .

--- На связи 12 часов 7 дней в неделю.

--- Небольшие правки Бесплатные

Технологии с которыми я работаю:

+++ HTML / SCSS / JS / TypeScript / PHP

+++ CMS WordPress / WooCommerce

+++ React / Next.js

+++ Node.js

+++ MySQL / MongoDB / Postgres

PHPTypeScriptWordPressMySQLMongoDBВерстка сайтаHTMLWooCommerceReact
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$100
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Отзывы заказчиков
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Верстка сайта на вордпресс ( дизайн в фигме)
Спасибо Даниилу за прекрасную работу. Давали в верстку сайт для нашей компании - остались очень довольны результатом. Даниил отличный мастер, всегда на связи, дает обратную связь, включается в работу. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
Отлично сработались. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
год назад
Доработка проекта на WP
Все супер, спасибо за помощь! Однозначно рекомендую!
Отлично сработались, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
B-S-V
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
год назад
Перенести верстку на WordPress
Было очень продуктивно работать с Данилом. Работу выполнил в срок и все схватывал налету, даже без четкого ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству .
Отлично сработались. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Написать скрипт для сайта
Сделан проект в сроки и в соответствии с ТЗ. Приятно работать с человеком.
Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
javok
Ян 
56 летРоссия
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 отзывов(-1)
$10
10 баллов
год назад
Сверстать дизайн на Tailwind + next
Всё отлично
Оплата своевременная. Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
от $20
от 1 дня
#66
Веб-программирование
3 отзыва
от $40
от 1 дня
#55