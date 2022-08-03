Сайты "Под ключ", верстка, разработка веб-приложений

Предлагаю вашему вниманию услуги в сфере разработки сайтов:

*** Создание сайтов под ключ - у вас есть желание создать сайт и вы примерно знаете, что хотите.

Этапы:

1. Обсуждение всех ваших пожеланий и идей по сайту, написание тех.задания, если это требуется.

2. Создание дизайна - дизайнер всего будет с вами на связи и создаст дизайн на ваш вкус.

3. Разработка сайта -

3.1 Верстка - перенос дизайн макета в браузер - сайт будет открываться у вас в браузере и на телефоне.

3.2 Перенос верстки на CMS WordPress - если вы хотите в будущем менять текста, картинки на сайте самостоятельно.

3.3 Перенос верстки на React - если вам нужен, нестандартный функционал - конструктор мебели, сложный калькулятор, маркетплейс товаров, админ-панель и другое.

4. Правки - если вы захотите что-то поменять на уже готовом сайте, я сделаю это бесплатно.

5. Перенос на хостинг - вы выберите понравившееся вам хостинг или мы поможем его подобрать - место где будет находится ваш сайт

6. Ваш сайт готов)

*** Верстка сайта - у вас уже есть готовый дизайн макет и вам нужно верстка с небольшим функционалом (обратная связь, калькулятор,квиз опрос)

*** Разработка Front-end и Back-end - у вас есть тех.задание, описание функционала который хотите видеть на сайте и вам нужно разработать Front-end и/или Back-end по тех.заданию.

*** Правки на сайте - у вас есть сайт который вы хотите изменить - что-то на нем исправить, добавить новые страницы, изменить функционал сайта или ускорить его.

Преимущества:

--- Оплата поэтапная по факту выполненной работы .

--- На связи 12 часов 7 дней в неделю.

--- Небольшие правки Бесплатные

Технологии с которыми я работаю:

+++ HTML / SCSS / JS / TypeScript / PHP

+++ CMS WordPress / WooCommerce

+++ React / Next.js

+++ Node.js

+++ MySQL / MongoDB / Postgres