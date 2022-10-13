Верстка сайта на wordpress

Верстка сайта на вордпресс ( дизайн в фигме)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок525 просмотров

Дизайн: https://www.figma.com/file/yxcXtUScZffCdzaXZBPrJu/traffic13?node-id=72%3A660

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1tq5rrcHVDBxrDFzkStnvO1owD69RL6Xz/edit?usp=sharing&ouid=105693899613368894129&rtpof=true&sd=true 

FigmaNode.jsWordPress
3 года назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DanSoll
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$100
7 дней
Escrow
Спасибо Даниилу за прекрасную работу. Давали в верстку сайт для нашей компании - остались очень довольны результатом. Даниил отличный мастер, всегда на связи, дает обратную связь, включается в работу. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя.
Отлично сработались. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

DanSoll
Даниил 
24 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Герман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
32 отзыва(-1)
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Абдухолик
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов(-2)
3 года назад
Евгений
 
44 года
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Был
7 месяцев назад
18 отзывов
3 года назад

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