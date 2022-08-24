Доработки по вёрстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок697 просмотров

Нужно доработать вёрстку по ТЗ

3 года назад
kapans1111
Артём 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

wdalexandr
Александр 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$150
2 дня
Escrow
Есть анонимус код в коде который убивает всё Работа не сделана
Не платит за работу, просто пропадает со связи.

Заявки фрилансеров

Данило
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ярослав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
2 отзыва
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3 года назад
3 года назад
Никита
 
25 лет
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Алексей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Роберт
 
20 лет
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Был
3 месяца назад
3 года назад
Анна
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
wdalexandr
Александр 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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