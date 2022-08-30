Требуется произвести HTML-верстку одностраничного сайта с блоками логотипа, описания и карты. Карта должна отображать заданные отметки, а карточки становятся активными при клике. При необходимости, детальное ТЗ можно обсудить в личных сообщениях.
Скопировать сайт
Реализовать данный сайт, лучше на ВП. Перенести все, но с возможностью редактирование всех статей и картинок, то есть должна быть возможность из админки редактировать каждую статью.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется адаптивная верстка многостраничного сайта по макетам. Обязательно использование Gulp, SCSS и методологии BEM. В конце необходимо предоставить папку с черновыми файлами. Укажите реальные сроки и стоимость выполнения проекта. Отклики с примерами работ и ссылками на портфолио обязательны.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка HTML-верстки для сайта на Java. Необходимо улучшить существующий код и сделать его более функциональным. Ожидается качественное выполнение работы с учетом современных стандартов веб-разработки.HTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для выгрузки готовой HTML-верстки сайта на хостинг. Хостинг и домен уже имеются. Обязательно наличие опыта в размещении сайтов. Укажите цену и сроки выполнения работы.HTML-верстка14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать копию сайта check-auto.by с использованием Bootstrap. Необходимо выполнить только HTML-верстку без дополнительного функционала. Ожидается качественная и точная реализация дизайна оригинала.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется выполнить микро правку по HTML-верстке. Работа займет около 10 минут, бюджет составляет 5$. Ищем исполнителя для быстрой доработки.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Необходимо внести три легкие правки на сайт, работающий на платформе Joomla. Все изменения описаны в прикрепленном техническом задании. Ожидается качественное выполнение задач в короткие сроки.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка сайта: создание адаптивного меню и мобильной версии, оптимизация скриптов для повышения скорости, настройка слайдов с изображениями девушек, а также создание анкеты для бронирования. Все изменения должны соответствовать указанным примерам. Оплата производится по факту выполнения работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад