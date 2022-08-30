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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок541 просмотр

Реализовать данный сайт, лучше на ВП. Перенести все, но с возможностью редактирование всех статей и картинок, то есть должна быть возможность из админки редактировать каждую статью.

https://yourhumandesign.ru/

 

3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$50
7 дней
Escrow
Борис, отличный исполнитель. Сделал все быстро, грамотно и профессионально. Всегда был на связи! Рекомендую всем, буду обращаться еще!
Буду стараться и дальше )

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Бекзод
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Анна
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад
legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
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