Требуется выполнить HTML-верстку страницы в соответствии с техническим заданием. Необходимо уточнить сроки выполнения работы и задать все возникающие вопросы для успешного завершения проекта.
Поправить сайт
Сайт находится на тесте:
Необходимо
1. Меню и мобильное меню сделать как на сайте https://www.mynicewig.com/. По цвету, анимации . Логотип не нужен. Справа список как сейчас: SARAH K Products About Training Contact. На событие ScrollDown меню поднимается вверх и появляется когда ScrollUp.
2 Навести порядок со скриптами и библиотеками. Отключить ненужные. Оптимизировать сайт под PageSpeed Insights
3. На странице т
ри слайда с девушками. На разных пропорциях (расширениях и девайсах) каждый слайд по высоте 100% от экрана. Стрелка на переход по середине внизу. Динамику (анимацию движения изображений девушек и товаров) возьмем с сайта https://www.mynicewig.com/
4. Анкета/форма TRAINING BOOKING как на сайте https://felps.ca/training/. Нужно сделать точно такую же по содержанию (ФИО, телефон и тд) форму с отправкой данных на почтовый ящик. Форма будет размещаться сразу за продукцией. Также сделать проверку обязательных полей.
Оплата по факту выполненной работы на карту ПриватБанка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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