Сайт находится на тесте:

http://ksilema.com.ua/sarahk/

Необходимо

1. Меню и мобильное меню сделать как на сайте https://www.mynicewig.com/. По цвету, анимации . Логотип не нужен. Справа список как сейчас: SARAH K Products About Training Contact. На событие ScrollDown меню поднимается вверх и появляется когда ScrollUp.

2 Навести порядок со скриптами и библиотеками. Отключить ненужные. Оптимизировать сайт под PageSpeed Insights

3. На странице т

ри слайда с девушками. На разных пропорциях (расширениях и девайсах) каждый слайд по высоте 100% от экрана. Стрелка на переход по середине внизу. Динамику (анимацию движения изображений девушек и товаров) возьмем с сайта https://www.mynicewig.com/

4. Анкета/форма TRAINING BOOKING как на сайте https://felps.ca/training/. Нужно сделать точно такую же по содержанию (ФИО, телефон и тд) форму с отправкой данных на почтовый ящик. Форма будет размещаться сразу за продукцией. Также сделать проверку обязательных полей.

Оплата по факту выполненной работы на карту ПриватБанка