Сверстать и подключить новый thankyou page на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки361 просмотр

Сверстать новый thank you page (после оформления заказа в корзине) и подключить на сайте m892310z.beget.tech. Необходимое содержание страницы в pdf файле во вложении.

Сайт на Joomla, внутри VirtueMart.

Во вложении текст. Обратите внимание на то, что необходимо, чтобы из данных о заказе подтягивались:

- номер

- дата

- сумма

- адрес доставки

- должен скачиваться бланк заказа

Joomla
3 года назад
Exteel
Кирилл 
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