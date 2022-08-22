Сверстать новый thank you page (после оформления заказа в корзине) и подключить на сайте m892310z.beget.tech. Необходимое содержание страницы в pdf файле во вложении.

Сайт на Joomla, внутри VirtueMart.

Во вложении текст. Обратите внимание на то, что необходимо, чтобы из данных о заказе подтягивались:

- номер

- дата

- сумма

- адрес доставки

- должен скачиваться бланк заказа