Необходимо скопировать сайт обменника криптовалюты с лёгкой версткой. Реализовать функционал, при котором пользователю будет отображаться дополнительное окно с кошельком для перевода средств после ввода всех необходимых данных.
Сверстать и подключить новый thankyou page на joomla
Сверстать новый thank you page (после оформления заказа в корзине) и подключить на сайте m892310z.beget.tech. Необходимое содержание страницы в pdf файле во вложении.
Сайт на Joomla, внутри VirtueMart.
- номер
- дата
- сумма
- адрес доставки
- должен скачиваться бланк заказа
Заявки фрилансеров
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